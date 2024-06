Milano Pride, al Parco Ravizza il live show di ‘The district of Joy’ firmato Serravalle Designer Outlet

In occasione della Pride Week, Parco Ravizza a Milano si trasforma in palcoscenico a cielo aperto grazie alla rassegna di eventi ed attività gratuite ideata e interamente prodotta da Serravalle Designer Outlet. Si tratta di ‘The district of joy’, in programma a Milano dal 24 al 30 giugno, parte del programma ‘Milano è Viva’, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano, e inserita nel palinsesto di iniziative del Milano Pride. Nella serata di mercoledì 26 giugno, il parco ha ospitato l’evento principale della manifestazione culturale diffusa dedicata alle tematiche dell’universo Lgbtqia+: un live show musicale di cui Loredana Berté, da sempre vicina ai valori della comunità Lgbtqia+, è stata indiscussa protagonista. Sotto la conduzione del comico Daniele Gattano, si sono inoltre alternati un doppio DJ Set con Isa Diamond (Linoleum) e Santa Manu, il live set di MyDrama, il palco aperto di Milano Cantautori e Guernika, lo show di ballo della coreografa La B. Fujiko.

Con ‘The district of joy’, Serravalle Designer Outlet rafforza la connessione con la città di Milano, nel solco delle iniziative promosse nel biennio 2022-23. Ad avere un ruolo da protagonista nella strategia innovativa pensata per incidere in modo concreto e positivo sul territorio è l’area del Parco Ravizza, sul quale sono stati operati interventi per rafforzarne la centralità in termini di vivibilità, sicurezza e socialità per i cittadini milanesi. In continuità con le esperienze maturate, Serravalle Designer Outlet ha voluto costruire e supportare un progetto che si inserisse nel quartiere e nella Pride Week con l’obiettivo di renderlo un polo culturale e artistico di rilievo nel panorama milanese, sottolineandone un’identità giovane, aperta, inclusiva.