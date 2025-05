Le aziende italiane pagano l'elettricità fino al 47% in più rispetto alle concorrenti francesi, il 42% in più rispetto a quelle spagnole e il 28% in più rispetto a quelle tedesche. E' quanto sostiene un'analisi del Centro studi di Unimpresa, basata sui dati del mercato elettrico europeo, che mette in evidenza un problema strutturale per la competitività delle aziende italiane, penalizzate da un mix energetico ancora troppo dipendente dal gas.