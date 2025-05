I nerazzurri salgono a quota 71 in classifica blindando il terzo posto e la qualificazione in Champions

Dopo Napoli e Inter l'Atalanta è la terza squadra a qualificarsi matematicamente per la prossima Champions League. Gli orobici raggiungono l'obiettivo con due giornate d'anticipo grazie alla vittoria per 2-1 sulla Roma, che si ferma dopo 19 risultati utili consecutivi, nel posticipo del lunedì della 36/a giornata di Serie A. Chiuso il primo tempo in parità con i gol di Lookman al 9' per i padroni di casa e Cristante al 32' per gli ospiti, decide la rete di Sulemana al 76'. In classifica la Dea è terza con 71 punti, 7 in più di Juventus e Lazio e 8 in più dei giallorossi.

La partita

La prima occasione del match arriva al 6' ed è per i padroni di casa, su un cross di Zappacosta, De Ketelaere per questione di centimetri non riesce a intervenire sul secondo palo. Al 9' la Dea passa in vantaggio con Lookman. De Ketelaere viene dentro al campo, resiste a una carica e serve l'attaccante nigeriano che controlla, approfitta di un'esitazione di Rensch, si gira e calcia superando Svilar. Al 12' lo scatenato Lookman serve Ederson che ci prova da fuori area concludendo di poco alto. Al 18' prova a rispondere la squadra ospite: Koné riceve al limite dell'area e calcia, palla deviata che termina oltre la traversa e in angolo.

Al 20' contropiede della Dea rifinito da Ederson per De Ketelaere che da due passi non trova la deviazione vincente. Al 24' la squadra di casa va vicina al raddoppio in due occasioni. De Ketelaere calcia dall'altezza del dischetto, Svilar respinge, poi Retegui da due passi manda fuori. Al 31' fiammata giallorossa da sinistra con Angelino, cross basso e teso, palla deviata in angolo. Al 32' pareggio della Roma, gran giocata di Soulé che mette in mezzo una palla con il contagiri per la testa di Cristante che da pochi passi batte Carnesecchi. Dopo il pareggio i capitolini prendono coraggio e chiudono la prima frazione in attacco rendendosi pericolosi con un tiro di Rensch che finisce a lato.

Come nel primo tempo anche nella ripresa la squadra di casa parte con il piede schiacciato sull'acceleratore. Al 3' Zappacosta riceve al limite dell'area e conclude con il destro: Mancini devia in angolo. All'11' Bellanova si accentra e calcia con il sinistro, palla fuori. Al 18' Sozza prima assegna un rigore alla Roma per fallo di Pasalic su Koné poi va al Var e lo toglie perché il giallorosso accentua la caduta in seguito al tocco leggero del giocatore di casa.

Al 22' i primi cambi della partita con Gasperini che inserisce Samardzic e Sulemana, al posto di Pasalic e De Ketelaere. Al 24' subito pericoloso Sulemana su assist di Ederson, provvidenziale intervento di Rensch che devia in calcio d'angolo. Un minuto dopo gran palla di Lookman per Djimsiti che di testa manda di poco sul fondo. Al 31' Atalanta di nuovo in vantaggio: accelerazione sulla sinistra di Lookman, palla in mezzo, per Samardzic, assist per Sulemana che di prima intenzione fulmina Svilar. Al 37' altro cambio tra i padroni di casa: Ruggeri al posto di Bellanova.

Al 41' triplo cambio per Ranieri escono Shomurodov, Koné e Dovbyk, entrano Baldanzi, El Shaarawy e Saelemaekers. In contemporanea Gasperini esaurisce le sostituzioni con Brescianini e Maldini, al posto di Lookman e Retegui. Nei minuti finali Roma all'arrembaggio ma Atalanta che si difende con ordine e al triplice fischio di Sozza può festeggiare un'altra qualificazione in Champions League.