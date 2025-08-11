Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"

Due giornalisti e tre cameraman di al-Jazeera sono stati uccisi a Gaza durante un raid israeliano. Lo ha confermato la tv satellitare. Fra i cinque c'è anche Anas al-Sharif, volto noto ai telespettatori, che i militari israeliani hanno riconosciuto di aver preso di mira, indicandolo come un "terrorista", che "si spacciava per giornalista". L'emittente ha riferito di "quello che sembra essere stato un attacco mirato israeliano" contro una tenda utilizzata dai suoi giornalisti a Gaza City, davanti all'ospedale di al-Shifa.