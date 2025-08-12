Dopo le parole di Giorgia Meloni sui social, che ha accusato l’opposizione di diffondere notizie false sui dati del turismo in Italia, arriva la replica all’Adnkronos di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico: “Il sindacato dei balneari ha parlato di un calo di presenze del 15% e Altroconsumo ha analizzato un aumento dei costi del 34%. Giorgia Meloni invece che rispondere a me dovrebbe rispondere a quelle famiglie italiane che hanno i salari troppo bassi per andare in vacanza, mentre il suo governo blocca l’adozione di un salario minimo e non fa nulla per contrastare le bollette più care d'Europa”.

Meloni: "Da Schlein falsità, chi ama Nazione non la scredita"

Sui social, questa mattina la premier aveva scritto di ritenere "vergognoso che, pur di attaccare il Governo, certa opposizione diffonda notizie false, danneggiando l'immagine e gli interessi dell'Italia. Negli ultimi giorni, tra le diverse uscite, anche la segretaria del Pd Elly Schlein ha lasciato intendere che il turismo italiano fosse in crisi. Peccato che, poche ore dopo la sua uscita, i dati ufficiali del Viminale - tratti dalla banca dati 'Alloggiati web' della Polizia di Stato - abbiano certificato l'esatto contrario, con arrivi in crescita e milioni di visitatori nelle nostre strutture ricettive".

"Alle mistificazioni e alle falsità costruite a tavolino rispondono i numeri e la verità", rimarca la premier e leader di Fdi, che conclude: "Chi ama davvero la propria Nazione non la scredita davanti al mondo per convenienza politica. Noi continueremo a lavorare per renderla ogni giorno più forte, attrattiva e orgogliosa di sé".