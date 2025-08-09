circle x black
Cerca nel sito
 

News to go

Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti

Cosa sappiamo

09 agosto 2025 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Dopo gli ultimi incidenti in autostrada, che hanno riguardato ultraottantenni, si sta valutando l’ipotesi di una stretta alle regole per la patente degli automobilisti più anziani. "Stiamo ragionando su come eventualmente rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età", ha detto il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, "perché quello che sta succedendo in queste settimane impone una riflessione, basata sui numeri e sui dati, non sulle impressioni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
patenti anziani patenti anziani regole incidenti patenti anziani patenti anziani salvini
Vedi anche
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, la preoccupazione delle grandi aziende produttrici di alcolici
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza