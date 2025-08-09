Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti

Dopo gli ultimi incidenti in autostrada, che hanno riguardato ultraottantenni, si sta valutando l’ipotesi di una stretta alle regole per la patente degli automobilisti più anziani. "Stiamo ragionando su come eventualmente rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età", ha detto il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, "perché quello che sta succedendo in queste settimane impone una riflessione, basata sui numeri e sui dati, non sulle impressioni".