Bin Salman alla Casa Bianca da Trump, accordo da 1 trilione di dollari

Il principe saudita accolto con una cerimonia ufficiale per la prima visita dopo l'uccisione del giornalista Jamal Kashoggi nel 2018: "Crediamo nell'America"

Donald Trump con Mohammed bin Salman - (Afp)
18 novembre 2025 | 18.53
Redazione Adnkronos
Donald Trump ha annunciato un accordo d'investimenti negli Stati Uniti da oltre 600 miliardi di dollari da parte di Riad, una cifra poi rilanciata a un trilione dal principe saudita Mohammed bin Salman perché "crediamo nel futuro dell'America". "Questo vuol dire investimenti in impianti, in aziende, denaro a Wall Street, e ciò che realmente significa per tutti è posti di lavoro, molti posti di lavoro - ha affermato Trump nello Studio Ovale - Siamo stati ottimi amici per molto tempo, abbiamo sempre avuto la stessa posizione su ogni questione".

Trump ha ricevuto il principe saudita nello Studio Ovale oggi, definendolo "estremamente rispettato" e un "amico di lunga data". Il presidente americano ha anche elogiato il lavoro "incredibile in materia di diritti umani" svolto dal principe.

Bin Salman è stato accolto alla Casa Bianca dal presidente Usa con una cerimonia ufficiale, per la prima visita dopo l'uccisione del giornalista Jamal Kashoggi nel 2018. I due hanno un programma molto fitto tra colloqui e un pranzo bilaterale aperto alla stampa, e - secondo quanto rivelato alla Cnn da fonti della Casa Bianca - nelle discussioni è coinvolto anche Cristiano Ronaldo, stella della Saudi Pro League, presente a Washington per l'occasione.

Le relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita erano state significativamente compromesse dall'uccisione di Khashoggi. Tuttavia, a distanza di sette anni, le cose sembrano essere cambiate. Trump ha consolidato il suo sostegno al quarantenne principe ereditario, considerato un attore indispensabile nella definizione del futuro del Medio Oriente. Il principe Mohammed, dal canto suo, nega il proprio coinvolgimento nell'uccisione di Khashoggi, cittadino saudita residente in Virginia.

Prima dell'arrivo del principe Mohammed, Trump ha confermato la vendita di aerei da combattimento F-35 all'Arabia Saudita.

