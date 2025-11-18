circle x black
Cerca nel sito
 

Bin Salman alla Casa Bianca, la domanda su Khashoggi irrita Trump: "Non mettetelo in imbarazzo"

Il presidente Usa si è scagliato contro una giornalista: "Era un giornalista controverso, molti non lo amavano"

Mohammed bin Salman - Afp
Mohammed bin Salman - Afp
18 novembre 2025 | 19.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente Donald Trump si è scagliato contro una giornalista nello Studio Ovale esortandola a non "mettere in imbarazzo" il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ospite nello Studio Ovale con domande sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso e fatto a pezzi nel consolato saudita di Istanbul nel 2018.

"Per quanto riguarda questo gentleman, ha fatto un lavoro fenomenale - ha dichiarato Trump, aggiungendo poi a proposito del giornalista ucciso - Era estremamente controverso. Molti non lo amavano; che ti piacesse o meno, succedono delle cose. Ma Mbs non ne sapeva nulla e possiamo chiuderla qui. Non devi mettere in imbarazzo il nostro ospite".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Khashoggi Trump Mbs Usa news esteri news giornalista ucciso
Vedi anche
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza