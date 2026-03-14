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Attacco all'ambasciata Usa a Baghdad. Raid sull'isola di Kharg. Trump: "Iran completamente sconfitto"

Un missile ha colpito l'eliporto del compound della sede diplomatica. Sul sito era visibile una colonna di fumo. Colpito il principale terminal petrolifero iraniano nel Golfo Persico, Teheran: "Non ci sono danni"

Attacco all'ambasciata Usa a Baghdad. Raid sull'isola di Kharg. Trump:
14 marzo 2026 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La guerra in Medio Oriente tra Iran, Usa e Israele continua ad intensificarsi. Secondo le ultime news di oggi, sabato 14 marzo 2026, un attacco ha colpito l'ambasciata statunitense a Baghdad, in Iraq. Sul sito era visibile questa mattina una colonna di fumo.

Nelle ultime ore Washington ha colpito l’isola di Kharg, principale terminal petrolifero iraniano nel Golfo Persico. L'agenzia di notizie iraniane Fars asserisce che non ci sono stati danni alle infrastrutture petrolifere, dopo che Donald Trump aveva annunciato la distruzione di obiettivi militari.

Secondo il presidente Usa, "l'Iran è completamente vinto e vuole un accordo". "I media che diffondono informazioni false detestano rendere conto dei risultati eccellenti ottenuti dalle forze militari americane contro l'Iran che è completamente vinto e vuole concludere un accordo, ma non un accordo che io accetterò", ha scritto su Truth, senza precisare altro.

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