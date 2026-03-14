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Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato

I danni, secondo le prime informazioni, sarebbero limitati soprattutto all’ingresso della struttura scolastica. Il sindaco: "Attacco deliberato contro comunità"

Polizia ad Amsterdam - (Afp)
Polizia ad Amsterdam - (Afp)
14 marzo 2026 | 08.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo 2026. L’incidente è avvenuto in un quartiere residenziale della parte sud della capitale olandese e ha provocato danni all’edificio, ma non risultano feriti.

La sindaca della città Femke Halsema ha denunciato un atto deliberato contro la comunità ebraica. Sul posto sono intervenuti rapidamente polizia e vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per chiarire l’origine dell’esplosione. Le autorità stanno analizzando le telecamere di sorveglianza, che avrebbero ripreso una persona sospetta nei pressi dell’edificio poco prima della detonazione. I danni, secondo le prime informazioni, sarebbero limitati soprattutto all’ingresso della struttura scolastica.

Ieri la polizia aveva reso noto l'arresto di quattro uomini accusati di aver innescato una esplosione di fronte a una sinagoga di Rotterdam.

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Amsterdam esplosione esplosione Amsterdam Amsterdam news Amsterdam attacco scuola ebraica Esplosione Scuola ebraica Attacco mirato Femke Halsema Polizia Vigili del fuoco
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