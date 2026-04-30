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Uccide il fratello a coltellate durante lite in casa: bloccato 33enne

Il delitto a Tricase in provincia di Lecce. I due fratelli lavoravano come banconisti in un bar del porto

Auto dei carabinieri - Fotogramma
Auto dei carabinieri - Fotogramma
30 aprile 2026 | 22.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha ucciso il fratello minore al culmine di una lite per questioni familiari. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, intorno alle 17.30 in un appartamento di via Cadorna a Tricase, in provincia di Lecce dove i due vivevano insieme. Sul posto sono internI carabinieri bloccando l'uomo di 33 anni, originario del Bangladesh, sospettato di aver colpito a morte il fratello di 29 anni. A dare l'allarme è stato un coinquilino, anche lui del Bangladesh, che ha assistito al delitto e ha chiamato i soccorsi.

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Sono in corso accertamenti per ricostruire compiutamente la dinamica e il movente del delitto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce per il sopralluogo e i rilievi tecnici. I due fratelli lavoravano come banconisti in un bar di Tricase-porto. Si tratta di persone che non hanno mai creato problemi nella comunità. Si va verso il fermo del 33enne.

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omicidio delitto lite familiare economiche banconisti
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