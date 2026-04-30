Ha ucciso il fratello minore al culmine di una lite per questioni familiari. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, intorno alle 17.30 in un appartamento di via Cadorna a Tricase, in provincia di Lecce dove i due vivevano insieme. Sul posto sono internI carabinieri bloccando l'uomo di 33 anni, originario del Bangladesh, sospettato di aver colpito a morte il fratello di 29 anni. A dare l'allarme è stato un coinquilino, anche lui del Bangladesh, che ha assistito al delitto e ha chiamato i soccorsi.

Sono in corso accertamenti per ricostruire compiutamente la dinamica e il movente del delitto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce per il sopralluogo e i rilievi tecnici. I due fratelli lavoravano come banconisti in un bar di Tricase-porto. Si tratta di persone che non hanno mai creato problemi nella comunità. Si va verso il fermo del 33enne.