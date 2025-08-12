circle x black
L'omicidio di Chiara Poggi

Garlasco, pm: "Identificato Dna maschile su garza, contaminato da altra autopsia"

Il cadavere dell'uomo potrebbe essere riesumato, nuovi accertamenti della Procura affidati a Cattaneo

Garlasco, pm:
12 agosto 2025 | 11.29
Il Dna parziale e degradato trovato sulla garza utilizzata per effettuare i prelievi nella bocca di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, coincide con quello di un cadavere sottoposto ad autopsia prima dell'omicidio della ventiseienne. Lo svela la stessa Procura di Pavia in una nota.

Il confronto con il profilo maschile trovato sulla garza è avvenuto su cinque soggetti maschili e uno "il reperto 335283-114472 ha evidenziato una concordanza degli alleli in relazione al soggetto identificato dal codice anonimo 153E. Tale dato, in questa forma incompleta, è suggestivo della provenienza del materiale biologico maschile di cui al reperto 335283-114472 dal soggetto identificato dal codice 153E".

Una coincidenza che necessita, spiega nel comunicato il procuratore capo Fabio Napoleone, di nuove verifiche che la Procura affida alla antropologa e medico legale professoressa Cristina Cattaneo. In questo senso si potrebbe ricorrere alla riesumazione per risalire al Dna completo dell'uomo morto 18 anni fa per cause naturali.

omicidio Dna autopsia riesumazione
in Evidenza