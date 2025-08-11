circle x black
Garlasco, la madre di Sempio: "Non ha ammazzato Chiara, lo vogliono incastrare"

Le parole di Daniela Ferrari a 'Filorosso': "La nostra vita è cambiata il 27 febbraio, ma mio figlio non ha fatto nulla"

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio - Fotogramma /Ipa
11 agosto 2025 | 23.26
Redazione Adnkronos
La vita della famiglia Sempio "è cambiata dal 27 febbraio, da quando mio figlio è arrivato in casa con un foglio in mano, dicendoci sono dentro per l’ennesima volta, e da lì si è sconvolto tutto. Stiamo passando le pene dell’inferno in casa. Ribadisco per l’ennesima volta che mio figlio non ha fatto assolutamente niente". A parlare è Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, nel corso di un’intervista rilasciata per il programma "Filorosso", condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, e che ha dedicato un approfondimento al caso Garlasco.

"Non è mai andato ad ammazzare Chiara Poggi, e secondo la mia opinione stanno puntando mio figlio deliberatamente”, ha spiegato la madre di Andrea Sempio. “Secondo me stanno tentando di incastrarlo, creando cose che non sono vere perché sia io che mio marito e mio figlio, abbiamo sempre detto la verità su quella famosa giornata. Potranno fare tutte le indagini che vorranno. E se le indagini verranno fatte correttamente una verità diversa da quella che abbiamo sempre detto io, mio marito e mio figlio non uscirà. Spero solo che questa cosa si concluda il prima possibile perché ci stiamo rimettendo tutti in salute”.

