circle x black
Cerca nel sito
 

Venezuela, Meloni in conferenza stampa: "Sinistra surreale, sempre dalla parte sbagliata della storia"

Così la presidente del Consiglio rispondendo alla domanda di Antonio Atte dell'Adnkronos a proposito delle manifestazioni della Cgil dopo l'arresto di Maduro

Giorgia Meloni (Ipa)
Giorgia Meloni (Ipa)
09 gennaio 2026 | 10.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto oggi 9 gennaio 2026 la conferenza stampa nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

Nell'appuntamento, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare, la premier ha risposto a una lunga serie di domande che hanno toccato tutti i temi: attività del governo, manovra 2026, legge elettorale e politica estera con gli ultimi sviluppi internazionali, dall'attacco degli Usa al Venezuela all'attesa per la sorte di Alberto Trentini, dai negoziati per la guerra in Ucraina alle proteste in Iran.

A una domanda di Antonio Atte dell'Adnkronos, a proposito delle manifestazioni della Cgil dopo l'arresto di Maduro, la premier ha risposto: ''Mi sembra surreale che dei sindacalisti italiani dicano ai venezuelani cosa significa essere venezuelani. La sinistra sta sempre dalla parte sbagliata della storia...''.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giorgia meloni conferenza meloni meloni oggi conferenza meloni conferenza stampa meloni oggi meloni news conferenza stampa meloni
Vedi anche
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza