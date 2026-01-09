La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto oggi 9 gennaio 2026 la conferenza stampa nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

Nell'appuntamento, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare, la premier ha risposto a una lunga serie di domande che hanno toccato tutti i temi: attività del governo, manovra 2026, legge elettorale e politica estera con gli ultimi sviluppi internazionali, dall'attacco degli Usa al Venezuela all'attesa per la sorte di Alberto Trentini, dai negoziati per la guerra in Ucraina alle proteste in Iran.

A una domanda di Antonio Atte dell'Adnkronos, a proposito delle manifestazioni della Cgil dopo l'arresto di Maduro, la premier ha risposto: ''Mi sembra surreale che dei sindacalisti italiani dicano ai venezuelani cosa significa essere venezuelani. La sinistra sta sempre dalla parte sbagliata della storia...''.