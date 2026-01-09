circle x black
Cerca nel sito
 

"Adesso basta", Meloni e il 'giallo' della domanda persa

'Brivido finale' durante la conferenza stampa alla Camera

Giorgia Meloni - Afp
Giorgia Meloni - Afp
09 gennaio 2026 | 14.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una domanda 'persa' nella fase finale della conferenza di Giorgia Meloni. Dopo oltre 3 ore di botta e risposta con i giornalisti, si arriva all'ultima domanda nell'evento di oggi, 9 gennaio, alla Camera. Si scopre che richiesta del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, è andata persa: il giornalista che non è stato quindi inserito nella lista dei cronisti che potevano fare una domanda alla premier.

A lasciare la parola, comunque, a Cancellato è stata una collega, che gli ha 'ceduto' l'ultima parte del suo tempo: "Intendo cedere a lui l'ultimo pezzetto del mio spazio in quanto la sua richiesta per fare la domanda si è persa".

"E l'abbiamo fatta perdere sempre noi?", ha chiesto ironica Meloni, "presumo che questo volesse dire". Il disguido non coinvolge la presidente del Consiglio. "Ah, ecco. Possiamo chiarire che non c'entriamo niente? Adesso basta...".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meloni meloni conferenza stampa meloni domanda persa
Vedi anche
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza