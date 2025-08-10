Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati

Pubblicare le foto dei figli sui social può sembrare innocuo, ma espone a rischi seri, anche economici e legali. In crescita in Italia i casi 'sharenting', la condivisione eccessiva di immagini di minori online, e aumentano le denunce tra genitori separati che si accusano a vicenda di violare la privacy dei figli. Il Tribunale di Milano ha intanto stabilito che entrambi i genitori sono responsabili e possono incorrere in sanzioni: oltre al rischio di furto di identità e adescamento, c'è anche un potenziale danno alla futura reputazione digitale del minore.