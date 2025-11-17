circle x black
Caso Epstein, Trump: "Nulla da nascondere, votate per pubblicazione file"

Il presidente Usa: "E' tempo di voltare pagina con questa bufala democratica perpetrata dai lunatici della sinistra radicale". E aggiunge: "I Paesi che fanno affari con la Russia saranno sanzionati"

Donald Trump - (Fotogramma/IPa)
17 novembre 2025 | 08.15
Redazione Adnkronos
Donald Trump cambia strategia ed esorta i repubblicani della Camera a votare per la pubblicazione dei fascicoli su Jeffrey Epstein, che ha definito una "bufala democratica". "I repubblicani della Camera dovrebbero votare per la pubblicazione dei file di Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere, ed è tempo di voltare pagina con questa bufala democratica perpetrata dai lunatici della sinistra radicale per distogliere l'attenzione dal grande successo del Partito repubblicano, inclusa la nostra recente vittoria sullo 'shutdown' democratico", ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth Social .

La netta inversione di tendenza di Trump arriva mentre aumentano le aspettative di defezioni di massa del Partito repubblicano in vista del voto della Camera di questa settimana su un tentativo di costringere il Dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i fascicoli sul caso Epstein.

"Sanzioni a qualsiasi Paese faccia affari con Russia, Iran compreso"

Trump ha poi affermato che il Partito repubblicano sta portando avanti una legge in base alla quale qualsiasi paese che faccia affari con la Russia andrebbe incontro a sanzioni. "È possibile che l'Iran venga aggiunto a questa lista", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.

"Sto organizzando incontro con Mamdani"

Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre dichiarato che il sindaco di New York Zohran Mamdani ha contattato la Casa Bianca per chiedere un incontro e che l'amministrazione sta "lavorando per realizzarlo".

Parlando ai giornalisti fuori dalla sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida, Trump ha detto di essere aperto all'incontro e ha sottolineato che desidera che "tutto vada per il meglio per New York".

