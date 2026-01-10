circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, Teheran attacca: "Stati Uniti coinvolti nei disordini". Usa: "Accuse deliranti"

Il ministro degli Esteri Araghchi ha direttamente chiamato in causa Washington, che ha risposto

Proteste in Iran
Proteste in Iran
10 gennaio 2026 | 07.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti hanno definito 'deliranti' le accuse del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Israele e agli Stati Uniti di aver fomentato le proteste in corso nella repubblica islamica. "Questa dichiarazione riflette un tentativo delirante di distogliere l'attenzione dalle enormi sfide che il regime iraniano deve affrontare in patria", ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato americano in risposta ai commenti fatti dal ministro degli Esteri di Teheran durante una visita in Libano.

Araghchi aveva infatti dichiarato come Israele e Stati Uniti siano "direttamente coinvolti" nei disordini in corso in Iran, ma le possibilità di un intervento militare diretto rimangono "molto basse". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano durante la conferenza stampa di ieri a Beirut conclusiva della sua visita ufficiale in Libano, riportata da Al Arabiya.

Araghchi ha poi spiegato che durante gli incontri con le autorità libanesi sono state esaminate "le minacce israeliane che riguardano tutti gli abitanti della regione e le modalità per affrontarle. Secondo il capo della diplomazia di Teheran, i due Paesi condividono la consapevolezza della "portata dei pericoli provenienti dal fronte israeliano".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
regime iraniano iran iran usa stati uniti proteste iran
Vedi anche
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza