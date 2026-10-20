circle x black
Cerca nel sito
 

"Vogliono incendiare Iulm e Bocconi", l'allarme tra gli universitari: cosa sta succedendo

Gli screenshot condivisi dagli studenti sui social per diffondere la notizia

Milano - fotogramma/ipa
Milano - fotogramma/ipa
Segui Adnkronos su Google
20 ottobre 2026 | 11.42
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Vogliono incendiare la Iulm e la Bocconi". È questo l'allarme che si sta diffondendo tra gli studenti universitari, preoccupati di quello che potrebbe accadere dopo gli scontri e gli episodi di violenza che si sono consumati nella giornata di sabato e domani nelle principali città italiane, in particolare la devastazione che ha messo in ginocchio il centro di Milano.

Sembrerebbe - secondo quanto si legge sui social - che alcuni gruppi di manifestanti starebbero ipotizzando di "commettere violenze, aggredire sessualmente le studentesse e incendiare le università", si legge su X. La diffusione dei messaggi ha ormai destato preoccupazione tra gli studenti, alcuni dei quali sarebbero rimasti a casa per la paura di rimanere coinvolti nelle presunte violenze. Gli screen condivisi su X mostrano dei messaggi inoltrati, nei quali si legge: "Vogliono incendiare università private, parlatene in segreteria per filtrare la gente che entra". Nel gruppo avrebbero scritto, sempre secondo quanto riportano, "uccidiamo i futuri rich". Nelle chat "Whatsapp, secondo le segnalazioni, sarebbero presenti circa 400 utenti.

Al momento non è chiaro se siano contenuti attendibili o messaggi fake che generano allarme tra gli studenti universitari. La preoccupazione avrebbe spinto, si legge, alcuni giovani a contattare le segreterie delle sopraccitate università per chiedere eventuali conferme.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video
Proteste in Francia, studenti bloccano il Louvre e arriva il coprifuoco in alcune città - Videonews
Da Milano a Bologna, i video degli scontri di piazza e degli assalti ai negozi
Ravetto: "Da Meloni attacchi quasi personali, ho provato amarezza" - Video
Operai ex Ilva bloccano aeroporto di Genova, le proteste dei passeggeri rimasti a terra - Video
Guerriglia Milano, Salvini in Duomo per ringraziare forze dell'ordine - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza