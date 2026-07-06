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Coppia dispersa in montagna tra Friuli Venezia Giulia e Veneto: ricerche sugli Spalti di Toro

I due fidanzati erano partiti nei giorni scorsi dal Rifugio Pordenone, dove è stata ritrovata ancora parcheggiata la loro auto

Scoorso alpino
Scoorso alpino
06 luglio 2026 | 21.10
Redazione Adnkronos
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Allarme per la scomparsa di una coppia marchigiana tra Domegge di Cadore (Belluno) e Cimolais (Pordenone). Due quarantenni originari di Osimo (Ancona) risultano dispersi dopo che oggi non si sono presentati al lavoro, facendo scattare la segnalazione dei familiari.

I due fidanzati erano partiti nei giorni scorsi dal Rifugio Pordenone, dove è stata ritrovata ancora parcheggiata la loro auto, e avrebbero indicato diversi possibili itinerari sugli Spalti di Toro, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L’ultimo contatto con amici e familiari risale a mercoledì 1 luglio, mentre l’ultima cella telefonica agganciata è stata registrata a Domegge di Cadore nel pomeriggio di giovedì.

Le squadre del Soccorso alpino stanno battendo i principali sentieri della zona, mentre gli elicotteri del Suem 118 di Pieve di Cadore e del Friuli Venezia Giulia, insieme a quelli della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco, stanno effettuando perlustrazioni dall’alto senza esito.

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montagna Domegge di Cadore Cimolais Spalti di Toro Spalti di Toro coppia dispersa coppia dispersa Spalti di Toro
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