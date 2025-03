In corso di accertamento le cause del rogo, tre evacuati dall'edificio per l'incendio scoppiato nella notte

L'arrivo da pochi giorni nel nuovo appartamento si è trasformato in tragedia, con due persone morte in un incendio. E' successo nella notte di venerdì 21 marzo a Montecatini Terme (Pistoia), all'interno di un condominio di 8 piani situato nella zona della stazione centrale. Nell'incendio sono morti il nipote e la zia: Gianfabio Civale, 60 anni, e Maria Teresa Civale, 85 anni, ex avvocato.

Le modalità e le cause che hanno scatenato le fiamme sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia municipale. Sul posto anche il sindaco. Sono state evacuate per motivi di sicurezza tre persone che si trovavano nell'abitazione sovrastante l'appartamento dove si è sviluppato l'incendio e che hanno trascorso il resto della notte in una struttura messa a disposizione del Comune di Montecatini Terme.

A partire dalle ore 1.30 le squadre dei vigili del fuoco del comando di Pistoia sono state impegnate nell'incendio dell'appartamento all'interno di un condominio di otto piani. L'incendio ha coinvolto un locale adibito a camera di uno degli appartamenti posti al secondo piano. All'arrivo delle squadre, impegnate con due partenze di Montecatini e Pistoia ed un'autoscala, fuoriuscivano le fiamme dalla finestra di una camera ed è stato affrontato il fuoco dall'interno e dall'esterno avendone ragione in poco tempo. All'interno dell'appartamento sono stati rinvenuti i cadaveri della zia e del nipote, morti a causa degli effetti dell'incendio.