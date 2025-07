Mulino Bianco, Leardini: "Per Giornata Amicizia 20mila kit Sorpresine per far interagire bimbi"

"In occasione della Giornata internazionale dell'Amicizia, come Mulino Bianco abbiamo deciso di organizzare questa attività ludica per i bambini, andando in 100 centri estivi in 19 città italiane. Un modo per invitare i bimbi a scrivere una letterina ai propri amici, cercando di valorizzare questa giornata molto importante. Abbiamo omaggiato i piccoli con 20mila kit animabili, così da farli interagire tra di loro". Lo ha detto la marketing director Minicakes & Cakes di Mulino Bianco, Rowena Leardini, a margine dell'evento organizzato a Roma, presso il Joy Park, per lanciare l'iniziativa promossa dalla Mulino Bianco per la Giornata mondiale dell'amicizia del prossimo 30 luglio.