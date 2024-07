Spari, intorno alle 19.30, a Casoria, frazione di Arpino, lungo la Circonvallazione Esterna di Casoria. Due persone in sella a uno scooter hanno affiancato una Lancia Y e, forse per una tentata rapina, hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco ferendo le due persone che erano a bordo. Uno dei due, pugile romano di 26 anni, indossava un orologio di valore. Colpito al braccio, non è grave.

Più serie le condizioni dell’uomo al volante, un 62enne incensurato e dipendente della comunità che ospita il ragazzo ai domiciliari. L’uomo, trasportato all’ospedale Cardarelli in pericolo di vita con una lacerazione al polmone, aorta, milza e fegato, stava accompagnando il giovane pugile ad allenarsi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Casoria e del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.