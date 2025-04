Nespresso I Caffè Florian, insieme per celebrare oltre 3 secoli di arte e cultura

Due realtà pionieristiche, ognuna a proprio modo e in epoche diverse, si incontrano per dare vita a un’esperienza di gusto senza tempo. Da un lato, Caffè Florian, il più antico caffè d’Italia e d’Europa, testimone di oltre tre secoli di storia, arte e cultura e fin dalla nascita luogo di incontro di letterati e artisti. Dall’altro, Nespresso, che da un’idea semplice e altrettanto rivoluzionaria, ha permesso a chiunque di vivere la miglior esperienza di degustazione del caffè, anche a casa. L’incontro tra due realtà iconiche, entrambe custodi di una tradizione che guarda al futuro, ha dato vita a Nespresso I Caffè Florian, la nuova miscela in edizione limitata che racchiude in una capsula l’ispirazione al patrimonio storico, artistico e culturale che Caffè Florian custodisce e tramanda di generazione in generazione. (VIDEO)

Gustare un caffè al Caffè Florian significa immergersi in un luogo dove il tempo sembra sospeso: Caffè Florian è qui e ora, ma è anche senza tempo, trascende passato e futuro, adattandosi ed evolvendo il proprio valore, sempre guardando avanti. Tra gli affreschi e gli specchi delle Sale, ogni dettaglio racconta la lunga e vivace storia della città, ma anche le storie di poeti, artisti e intellettuali come Goethe, Dickens, D’Annunzio, Hemingway, Proust, che qui si sono incontrati scrivendo le pagine della storia. Una capacità di attraversare il tempo restando sempre attuale che affonda le proprie radici nel 1720, quando Carlo Goldoni immortalò il fondatore del Florian, Floriano Francesconi, nella figura del caffettiere Ridolfo protagonista della commedia 'La bottega del caffè'. Il nome scelto era: 'Alla Venezia trionfante', ma ben presto prevalse la consuetudine tipicamente veneziana di chiamarlo semplicemente Florian, quando all’epoca il caffè era ancora una novità esotica, una bevanda proveniente dall’Oriente che affascinava e incuriosiva.

Poi il caffè divenne la bevanda simbolo della rivoluzione intellettuale e qui si incontrarono Cavour, Mazzini, Garibaldi mentre si discuteva dell’Italia che sarebbe stata, fino al 1848 quando il Caffè vide la nascita della Repubblica di Venezia e, alla fine dell’Ottocento, la nascita della Biennale di Venezia. Oggi, l’incontro con Nespresso vuole celebrare il gusto inconfondibile del caffè ispirato alla tradizione italiana, che attraverso i secoli è stata tramandata tazzina dopo tazzina tra le mura di Caffè Florian e che, ora, si potrà vivere anche a casa grazie all’esperienza di Nespresso nell’arte della creazione di miscele di caffè uniche, amplificando e rinnovando quella che invece è quell’esperienza che ancora oggi rappresenta, con Caffè Florian, un vero e proprio viaggio nella storia e nel tempo. Un vero e proprio incontro di due rivoluzioni, la prima nel 1720 e l’altra con Nespresso nel 1986, quando portò la cultura dell’espresso del bar direttamente a casa, grazie a quell’innovazione tecnologica che è stata in grado di tradurre il savoir-faire dei caffè fuori casa nell’arte della miscelazione anche in capsula, e che oggi, dopo quasi 40 anni, continua grazie ai maestri torrefattori in grado di comprendere a fondo le origini e la trasformazione degli aromi e del gusto dei caffè Nespresso.

Thomas Reuter, direttore generale di Nespresso Italiana, ha dichiarato: “Si tratta di un incontro unico quello di Nespresso con Caffè Florian, un’istituzione di prestigio riconosciuta a livello internazionale per la sua storia, il suo valore culturale e la sua capacità di evolversi nel tempo senza mai perdere la propria identità. Ma, soprattutto, è un’opportunità straordinaria di celebrare il gusto inconfondibile del caffè ispirato alla tradizione italiana, in Italia e nel Mondo, per un totale di 26 Paesi a livello globale dove la miscela sarà disponibile in edizione limitata. Sorso dopo sorso, chiunque avrà la sensazione di intraprendere un viaggio nel tempo e immergersi tra le Sale del Florian, diventando in prima persona parte di questo nuovo capitolo della storia di Nespresso, scritto a quattro mani con il Caffè più antico d’Italia e d’Europa.”

Marco Paolini, amministratore delegato di Caffè Florian, ha commentato: “Storicamente, e questo vale ancora oggi, a distanza di oltre 300 anni dalla sua apertura, il Caffè Florian è il luogo dove Venezia e il mondo si incontrano: la posizione privilegiata in Piazza San Marco lo ha reso luogo iconico della città, capace di dare vita a progetti e collaborazioni interessanti, che partono dall’esperienza e dalla tradizione per continuare con uno sguardo volto al futuro. Oggi il Florian è un marchio noto a livello mondiale, i cui valori sono ben definiti e riconosciuti e il cui sviluppo internazionale ricrea l’eleganza dello stile italiano. Possiamo affermare che, sia Caffè Florian che Nespresso, sono due pionieri alla ricerca della miglior esperienza possibile da offrire alla propria clientela, in termini di unicità e qualità. Due storie diverse, nate in epoche differenti e molto distanti tra loro nel tempo, ma che hanno definito, ognuna a modo proprio, la cultura e l’arte del caffè.”

Nespresso I Caffè Florian è una miscela unica che racconta secoli di passione e maestria: realizzata con pregiati chicchi 100% Arabica provenienti principalmente da Brasile e Honduras, offre un profilo aromatico intenso e avvolgente grazie ad una tostatura scura che esalta le note di legno aromatico, cioccolato fondente, frutta secca e spezie brune. Un caffè dal gusto intenso e un'elegante acidità, con una crema color nocciola, morbida e persistente, perfetto da degustare come Ristretto (25 ml) o Espresso (40ml), per vivere un’esperienza di degustazione unica e sofisticata. Una miscela in edizione limitata per la linea Nespresso Original, creata dagli esperti Nespresso per dare vita a un caffè unico.

Nespresso I Caffè Florian entra nell’iconica gamma 'Ispirazione italiana', che comprende caffè capaci di ripercorrere un vero e proprio viaggio senza tempo tra le diverse abitudini della tradizione dell’espresso lungo tutta la penisola, ma anche e soprattutto attraverso i ricordi e le emozioni legati alle nostre regioni e città, che ognuno può rivivere semplicemente in una tazzina. Accanto al gusto indimenticabile anche lo studio creativo porta il segno di Caffè Florian, con la confezione che riporta la geometria tipica della storica insegna del locale e il “rosso veneziano” scelto per le capsule e la confezione, che richiama quello delle bandiere e dei gonfaloni con il leone, simbolo dell'Evangelista Marco, protettore della città, scelto dall’architetto Lodovico Cadorin per i divanetti del Caffè Florian nel restauro della seconda metà dell'800.

“Questa nuova miscela è un inno all’Italia, alla cultura e al nostro amore per il caffè. Degustare Nespresso I Caffè Florian mi ha trasportata tra le mura che rendono Caffè Florian un luogo magico e senza età, facendomi rivivere quelle emozioni e ricordi che solo Venezia può regalarmi, una città magica che mi ha accolta durante momenti speciali della mia vita e della mia carriera da attrice. Amo il caffè e sono felice di essere accanto a Nespresso, ancora una volta, per celebrare questa nostra tradizione e passione tutte italiane”, ha commentato Miriam Leone, icona di talento, eleganza e stile che si ritrova accanto a Nespresso nella campagna dedicata al nuovo caffè.

Con l’obiettivo di rendere indimenticabile l’esperienza di degustazione della nuova miscela Nespresso I Caffè Florian, è stata creata anche una selezione di accessori che amplificano l’esperienza sensoriale. Il set di tazzine Lume Espresso in edizione limitata, tazzine in porcellana bianca satinata dal design essenziale e raffinato, impreziosite dal monogramma Nespresso e accompagnate da un piattino con doppia finitura di colore rosso, omaggio alla palette cromatica dello storico Caffè Florian. Un set di tazzine che i clienti potranno utilizzare per degustare il nuovo caffè in purezza oppure realizzando la ricetta Caffè del Doge, ispirata ad una delle ricette più iconiche di Caffè Florian, a base di caffè, sciroppo al cioccolato fondente, crema di latte calda e granella di nocciole. A completare la collezione, il raffinato set di Affogato Bowls in vetro temperato, parte della gamma permanente di accessori e perfetto per ricreare ricette golose. La nuova miscela Nespresso I Caffè Florian e il set di tazzine Lume Espresso saranno disponibili in edizione limitata a partire dal 31 marzo 2025 su tutti i canali Nespresso e fino ad esaurimento scorte; il set di Affogato Bowls rimarrà all’interno della gamma permanente di accessori Nespresso e continuerà ad essere disponibile su tutti i canali.