Nutella personalizzata per i sette grandi del G7

Che G7 sarebbe senza Nutella? La crema alla nocciola più famosa al mondo si veste di azzurro e partecipa, assieme ad altre eccellenze italiane selezionate dal Governo, alla kermesse in corso a Borgo Egnazia in Puglia. Ciascun Capo di Stato ha infatti trovato ad accoglierlo una confezione unica creata apposta per l’evento e personalizzata.

E, nell'anno in cui si celebra il sessantesimo compleanno di Nutella, Ferrero offre ai giornalisti di tutto il mondo una colazione a base dei propri prodotti più iconici. Alla postazione Ferrero presente al media center della fiera del Levante di Bari, ogni mattina, degustazione di pane di Altamura dop e Nutella, Nutella Croissant, Nutella Muffin e, nel pomeriggio, Nutella gelato.