circle x black
Cerca nel sito
 

Omicidio nella notte a Santadi, 35enne ucciso con colpo d'arma da fuoco al petto

La vittima è un disoccupato originario di Carbonia che viveva a Portoscuso

Catenaccio

Auto carabinieri
Auto carabinieri
10 luglio 2026 | 10.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Omicidio nella notte in Sardegna: un uomo di 35 anni è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco al petto a Santadi, nel Sulcis Iglesiente. La vittima, disoccupata e originaria di Carbonia, viveva a Portoscuso.

Il delitto è avvenuto in località Barrancu Manna, una zona isolata alla periferia del paese. Dopo l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carbonia, che hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Cagliari per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio arma da fuoco Sulcis Iglesiente omicidio sulcis omicidio santadi omicidio sardegna sardegna news
Vedi anche
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza