Gravissimo incidente tra un mezzo adibito alla pulizia delle strade e un'auto. Il frontale oggi, 11 novembre verso le 13, lungo la via dei Vivai a Saonara in provincia di Padova. Il bilancio è di un morto e un ferito.

Ad avere la peggio il 59enne che era alla guida della macchina spazzatrice per la pulizia delle strade, mentre l'automobilista è ferito ed è stato trasferito in ospedale dai sanitari del Suem 118 che hanno constatato l'immediato decesso dell'operatore. I vigili del fuoco, accorsi dal distaccamento di Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza i mezzi. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi del sinistro e gestire la viabilità.