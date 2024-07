Terzo tentativo oggi per il Palio di Siena. La Carriera inizialmente prevista per il 2 luglio 2024 è stata rinviata per 2 volte a causa della pioggia: senza ulteriori contrattempi legati al meteo, si correrà oggi 4 luglio alle 19 con diretta tv su La7. Come già stabilito per il programma di ieri, prevista l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19. Il Corteo Storico si è svolto in modo completo il 2 luglio e dunque non sarà ripetuto.

Chi partecipa al Palio? Contrade, fantini e cavalli

Giraffa, Nicchio, Onda, Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca sono le contrade al via del Palio dedicato alla Madonna di Provenzano.

Sei dei dieci cavalli sono al loro debutto sulla pista in tufo e nessuno dei quadrupedi ha mai vinto il Palio.

La contrada di Valdimontone correrà con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, la Pantera con Enrico Bruschelli detto Bellocchio, il Bruco con Mattia Chiavassa detto Tambani, il Leocorno con Sebastiano Murtas detto Grandine, la Lupa con Andrea Coghe detto Tempesta, la Civetta con Federico Guglielmi detto Tamuré, l'Oca con Giovanni Atzeni detto Tittia, la Giraffa con Gabriele Puligheddu detto Granito, il Nicchio con Elias Mannucci detto Turbine, l'Onda con Carlo Sanna detto Brigante.