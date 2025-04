Nanni Moretti colpito da infarto, il regista e attore è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma. A quanto si apprende, si troverebbe ora in terapia intensiva. Moretti, 71 anni, è arrivato nella struttura nel tardo pomeriggio di oggi.

Non si tratta del primo infarto per il regista di 'Ecce Bombo', 'Bianca', 'Palombella Rossa', 'Caro Diario' e 'Il sol dell'avvenire'. Già nel 2024, a Napoli, aveva avuto infatti un altro episodio più lieve. Allora Moretti aveva dovuto rinunciare alla presentazione del suo film 'Vittioria', ma in quell'occasione era riuscito a inviare un videomessaggio a tutti i suoi fan in cui si scusava e rassicurava il pubblico sulle sue condizioni. 'Starò meglio - aveva detto in un video registrato- tornerò presto'". Oggi, quindi, il nuovo infarto e il ricovero d'urgenza.

Moretti era atteso al cinema Sacher nel pomeriggio per accogliere il pubblico e partecipare alla prima del film 'L'attachement' di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi, nell'ambito del Festival del Cinema Francese. Ma il regista aveva annunciato agli organizzatori "che non si sentiva bene e che avrebbe rinunciato a presenziare al'inaugurazione di Rendez- Vous".

Sui social il tifo per il regista: "Non fare scherzi"

'Dai Nanni non fare scherzi', 'Forza Nanni', 'Dio ti prego non prenderti Nanni Moretti... posso dirti io tre nomi...', 'Dio non Nanni Moretti per favore'. Alla notizia del ricovero, i fan di Nanni Moretti si sono intanto riversati sui social, postando commenti e frasi dei suoi film più famosi - 'mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Se resti con noi ti si nota di più. Dai Nanni Moretti forza!' -, ma soprattutto augurandogli di ristabilirsi al più presto.

'No raga Nanni Moretti è il mio spirito guida', scrive un anonimo o ancora Nella, che semplicemente "augura a Nanni Moretti buona guarigione'. Preoccupati anche i fan non italiani: "Mais no! Nanni Moretti placé en soins intensifs après un malaise cardiaque", scrive Thomas Gastaldi. E Michael Pemulis confessa: "Peccato per Nanni Moretti, ma sono sicuro che strapperà un sorriso in corsia, tra un 'faccio cose' e un 'vedo gente', che ridere, che arte, in corsia si stanno sicuramente sbellicando dalle risate".