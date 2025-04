Italia verso un clima più stabile e temperature più miti. Secondo gli esperti, infatti, l'attuale afflusso di aria fredda di origine artica che sta interessando il territorio italiano da Nord a Sud sarebbe destinato a esaurirsi rapidamente - già mercoledì prossimo -, mentre l'anticiclone di matrice sub-tropicale sarebbe in fase di rafforzamento. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, lunedì 7 aprile, e per i giorni a venire.

Che tempo farà secondo l'esperto

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, fornisce un'analisi dettagliata delle previsioni fino alla Domenica delle Palme, il prossimo 13 aprile.

Fino alla prima parte di mercoledì 9 aprile, persisterà l'influsso di aria fredda. Questa massa d'aria, caratterizzata da scarsa umidità, determinerà precipitazioni limitate e isolate, principalmente in Sardegna e Sicilia. Sul resto del territorio, si prevede una prevalenza di condizioni soleggiate, con possibili passaggi di nuvolosità locale.

Le temperature si manterranno al di sotto delle medie stagionali, con valori massimi non superiori ai 12-14°C in gran parte delle aree pianeggianti e costiere. Si segnalano temperature minime particolarmente basse, con valori prossimi allo zero nelle zone pianeggianti del Nord e inferiori su gran parte delle zone collinari.

A partire da mercoledì, l'avanzata dell'anticiclone di matrice sub-tropicale determinerà la cessazione dell'afflusso di aria fredda, che persisterà solo per poche ore al Sud.

Un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche è previsto da giovedì 10 fino a sabato 12 aprile. Queste tre giornate saranno caratterizzate da prevalente soleggiamento e un deciso aumento delle temperature, con picchi diurni di 20-22°C su gran parte del territorio nazionale, analogamente a quanto osservato nei giorni precedenti.

Tuttavia, si prevede un nuovo cambiamento a partire dalla Domenica delle Palme (13 aprile), con l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà nuovamente piogge, le quali potrebbero persistere per tutta la Settimana Santa e, potenzialmente, anche durante il periodo pasquale.

Le previsioni nel dettaglio

Lunedì 7. Al Nord: cielo poco nuvoloso, clima fresco. Al Centro: a tratti instabile in Sardegna, soleggiato altrove. Al Sud: nubi irregolari, qualche rovescio in Sicilia.

Martedì 8. Al Nord: più nubi al Nordovest. Al Centro: soleggiato e fresco, ma con instabilità in Sardegna. Al Sud: bel tempo prevalente.

Mercoledì 9. Al Nord: bel tempo, clima più mite di giorno. Al Centro: bel tempo, sempre instabile in Sardegna. Al Sud: poco nuvoloso.

Tendenza: anticiclone, sole e clima via via più mite salvo temporanei rovesci pomeridiani.