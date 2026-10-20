Prosegue la protesta dei tir contro il caro carburanti. In attesa dell’incontro della categoria degli autotrasportatori con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, previsto per oggi, in Campania i camionisti sono ancora in presidio al casello di Nola, sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, e si registrano blocchi a oltranza nella zona di Avellino Est. La protesta ha coinvolto anche la barriera di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, dove si sono registrate forti ripercussioni sulla circolazione in direzione Caserta.

La mobilitazione è legata soprattutto all’aumento del costo del gasolio, che pesa sui bilanci delle imprese di autotrasporto e sui lavoratori del settore. I manifestanti attendono ora l’esito del confronto con il Governo per capire se saranno adottate misure concrete a sostegno della categoria.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla situazione del traffico e a verificare gli aggiornamenti sulla viabilità prima di mettersi in viaggio.