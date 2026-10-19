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Dal tacchino alla lonza e al vitello tonnato, maxi richiamo per Listeria

Provvedimento disposto dal ministero della Salute

Il vitello tonnato ritirato, foto dal ministero della Salute
Il vitello tonnato ritirato, foto dal ministero della Salute
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19 ottobre 2026 | 19.22
Lucia Scopelliti
LETTURA: 1 minuti

﻿Vitello tonnato, lonza di maiale, arrosto di tacchino ai funghi, al limone e al forno. Sono tutti i prodotti dell'azienda A.M.M.53 Srl di Spresiano in provincia di Treviso per cui è stato disposto un richiamo per rischio microbiologico. I provvedimenti sono stati pubblicati oggi sul portale del ministero della Salute. Motivo: "Possibile presenza di Listeria monocytogenes". La raccomandazione è di "non consumare" i prodotti che devono essere eliminati o restituiti al punto vendita.

I prodotti ritirati, dove vengono commercializzati

Nel dettaglio, i richiami riguardano: vitello tonnato da 180 gr. e vitello tonnato 300 gr. del marchio A.M.M.53 pasticceria-gastronomia (tutti i lotti e tutte le scadenze, dal 16 ottobre al 7 novembre), lonza di maiale dello stesso marchio (tutti i lotti e tutte le scadenze, dal 19 ottobre all'1 novembre), arrosto di tacchino ai funghi sempre di A.M.M.53 pasticceria-gastronomia (tutti i lotti e tutte le scadenze, dal 17 ottobre al 7 novembre), tacchino al forno dello stesso marchio (anche in questo caso tutti i lotti e tutte le scadenze, dal 17 ottobre al 7 novembre), tacchino arrosto al limone da 170 grammi del marchio 'Portami via' commercializzato da Eurospin Italia (tutti i lotti e tutte le scadenze, dal 18 ottobre al 3 novembre) e di nuovo vitello tonnato da 180 grammi del marchio 'Portami via' commercializzato da Eurospin Italia (tutti i lotti e tutte le scadenze, dal 17 ottobre al 2 novembre).

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richiamo tacchino vitello tonnato lonza listeria
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