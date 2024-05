Rino Barillari, 79 anni, è da sempre 'il re dei paparazzi'. Il fotografo del Messaggero oggi finisce dall'altra parte dell'obiettivo per la vicenda di cronaca che lo coinvolge con l'attore Gerard Depardieu. La star francese, immortalata da Barillari mentre pranzava all'Harry's Bar di via Veneto a Roma, ha aggredito il fotografo colpendolo più volte. "Depardieu mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79", dice Barillari all'Adnkronos riavvolgendo idealmente il nastro - o il rullino - di una carriera lunghissima e piena zeppa di scatti memorabili.

Le prime foto vengono scattate dal ragazzino che a 14-15 anni si tuffa nella Dolce Vita di Roma e pesca a piene mani: da Liz Taylor a Jackie Kennedy, da Brigitte Bardot a Ava Gardner, da Marlon Brando ai Beatles, da Vittorio Gassman a Alberto Sordi e Frank Sinatra. Un elenco interminabile di volti e storie, un racconto dello show business e delle notti romane. Con qualche imprevisto, ogni tanto, come la reazione poco urbana di Peter O'Toole. Gli anni passano, i personaggi cambiano ma Barillari e la sua macchina ci sono sempre, Dolce Vita o no. Michael Jackson e Sylvester Stallone, Bruce Willis e Barbra Streisand, Madonna e Lady Gaga. Qualcuno si sorprende, qualcuno si arrabbia, qualcun altro manda avanti le guardie del corpo. Uno scatto top può costare un pugno o uno spintone, le visite al pronto soccorso - come le macchine fotografiche sacrificate - non si contano. Oggi, con Depardieu, un altro colpo: "A guera -dice lui- è guera".