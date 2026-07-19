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Caso Roggero, Conte: "Follia ddl Lega, cancellerebbe legittima difesa e diventerebbe diritto alla vendetta"

La risposta del leader M5S dopo la notizia anticipata da Adnkronos

Giuseppe Conte - Ipa
Giuseppe Conte - Ipa
19 luglio 2026 | 14.54
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Il ddl della Lega studiato dopo il caso di Mario Roggero, anticipato dall'Adnkronos, "cancella la legittima difesa". A dirlo intervistato dall'Adnkronos è il leader del M5S Giuseppe Conte, che oggi ha parlato davanti al luogo della strage di via D'Amelio dove ha reso omaggio alle vittime.

"Se passasse questa norma - dice il leader pentastellato - non esisterebbe più la legittima difesa, esisterebbe il diritto di realizzare una vendetta. Salta la proporzionalità rispetto all'offesa, salta l'attualità, la persistenza dello stato di pericolo. Significherebbe cancellare dall'antico diritto romano a oggi un istituto che, ovviamente, pone lo Stato al centro con il monopolio della forza e della giustizia, attribuirebbe invece a ciascuno cittadino il diritto di reagire, eseguire nella pubblica piazza delle vendette. Soprattutto sarebbe il Far West totale. Una follia", la conclusione di Conte.

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ddl Lega legittima difesa diritto alla vendetta Far west totale strage di via D'Amelio
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