Rogo Primavalle: Antonella Mattei, 'con murale abbiamo riportato a casa Stefano e Virgilio'**

"La notte in cui ho visto per la prima volta il murale che ritrae Stefano e Virgilio, ho sognato mamma. Le dicevo 'hai visto i dentini di Stefano? Sono uguali uguali, proprio come li aveva lui'. Che emozione fortissima rivederli lì, sulla facciata del palazzo che guarda proprio a quello che era il nostro appartamento. Ci abbiamo messo tanto, ma li abbiamo riportati a casa". Mercoledì saranno 52 anni dal rogo di Primavalle in cui morirono i fratelli Mattei, ma la sorella Antonella ancora si commuove e piange quando all'Adnkronos racconta la realizzazione di un'opera che ricorda il rogo appiccato nel 1973 nella casa del padre Mario, segretario Msi della sede del quartiere, da alcuni aderenti al movimento della sinistra extraparlamentare Potere Operaio.

Virgilio e Stefano Mattei avevano 22 e 8 anni: non riuscirono a gettarsi dalla finestra in tempo per sfuggire alle fiamme e morirono carbonizzati. Oggi la mano dell'artista Massimiliano Carli li ha impressi nella facciata di una delle palazzine davanti quella di via Bernardo da Bibbiena dove i due fratelli vivevano con la famiglia; sullo sfondo il Tricolore e due calle. "Lo abbiamo voluto tanto questo murale, ci abbiamo provato due volte con la Regione prima e con il municipio poi, fino a quando due anni fa è venuto il presidente Rocca e gli ho espresso il mio desiderio. Mi ha detto 'vedrai che si farà', e ha mantenuto la promessa. La sensibilità dell'artista scelto per realizzarlo è stata talmente forte da commuovermi. Anzi, a dire la verità, quando ho visto che involontariamente, senza che gli avessi detto nulla, aveva dipinto le calle, proprio i fiori che mia mamma portava loro al cimitero, mi sono venuti i brividi".

Nel quartiere il murale è stato accolto con piacere da tutti. "Nessuno ha detto una parola contro o ha parlato male del murale - spiega Antonella Mattei - Anzi, i residenti ci hanno detto che era ora, che era dovuto. Adesso i volti di Stefano e Virgilio sono lì, perché a chiunque passa si racconta una storia che rimane, anche a memoria dei giovani e dei tanti che non sanno. E sono sicura che i miei genitori saranno contenti". (di Silvia Mancinelli)