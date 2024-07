Roma, in corso sgombero baraccopoli sul Tevere vicino San Paolo

In corso uno sgombero da parte della polizia locale di una baraccopoli sugli argini del Tevere, vicino alla Basilica di San Paolo a Roma. L'intervento in corso da questa mattina alle 8 vede al lavoro circa una cinquantina di agenti. Nell'area sono stati trovati 3 motoveicoli in stato di abbandono e un motoveicolo, il cui furto era stato denunciato lo scorso febbraio. Nessuna traccia, invece, delle circa 80 persone, di nazionalità rumena bosniaca e moldava, che risultavano vivere nelle 40 baracche. Dopo la bonifica l'area, tra ponte dell'Industria e ponte Marconi, sarà destinata a diventare uno dei parchi d'affaccio sul Tevere previsti per il Giubileo.