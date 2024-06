Roma, via a piano area Fori imperiali-Colosseo-Campidoglio: martedì presentazione progetto

Parte ufficialmente il piano di trasformazione dell’area compresa tra Fori Imperiali, Colosseo, Colle Oppio, Celio, Terme di Caracalla, Circo Massimo, Foro Boario e Campidoglio. Il progetto, del Centro Archeologico Monumentale, sarà presentato martedì 25 giugno alle ore 18 (Museo della Forma Urbis, via del parco del Celio 20) in una assemblea pubblica, convocata dal Municipio Roma I con la collaborazione della Sovrintendenza capitolina, facendo seguito all’impegno preso nella seduta della commissione municipale congiunta Lavori Pubblici - Rigenerazione Urbana, e Cultura - Patrimonio del 9 aprile 2024, in cui è stato presentato il progetto.

Una occasione importante per ascoltare in sede pubblica i tanti cittadini e i comitati interessati al progetto. Interverrà Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino ai beni culturali, l’architetto Andrea Ottaviani, tra i progettisti vincitori del bando internazionale per la realizzazione della nuova passeggiata archeologica tra i Fori, Walter Tocci, consulente del sindaco al progetto di riqualificazione dei Fori. Introduce e modera l’incontro la consigliera Giulia Callini, presidente della Commissione Lavori Pubblici, Rigenerazione Urbana del I Municipio, conclude la presidente Lorenza Bonaccorsi.