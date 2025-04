Saman Abbas, ergastolo per genitori e cugini. Allo zio 22 anni

Ergastolo per i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, ma anche per i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, che in primo grado erano stati assolti da ogni accusa. È questo il verdetto emesso dalla Corte d’assise d’appello di Bologna, presieduta dal magistrato Domenico Stigliano, in merito alla morte di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara (Reggio Emilia) la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. Accolta, anche se solo parzialmente, la richiesta della Procura generale, visto che lo zio della ragazza Danish Hasnain (per cui era stato chiesto il carcere a vita) è stato condannato a 22 anni di reclusione: in primo grado aveva ricevuto una pena pari a 14 anni di carcere.