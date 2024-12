Complice il noto detto 'Santa Lucia giorno più corto che ci sia', è diffusa la convinzione che il 13 dicembre sia il giorno più buio dell'anno e che dal 14 dicembre le ore di luce ricomincino lentamente ad allungarsi. In realtà non è così. Il giorno più corto dell'anno, quello con la minore quantità di luce, corrisponde al solstizio d'inverno che ogni anno cade tra il 21 e il 23 dicembre.

L'origine della credenza risale all'epoca precedente al calendario gregoriano quando, effettivamente, il giorno con meno ore di luce cadeva intorno al 13 dicembre. Poi però nel 1582, papa Gregorio XIII introdusse una riforma nel calendario a seguito del quale il solstizio d'inverno slittò di una decina di giorni, ma la festa di Santa Lucia rimase fissata al 13 dicembre, giorno della morte della martire.

Chi era Santa Lucia

Venerata in diversi Paesi cattolici, Lucia nacque a Siracusa alla fine del III secolo dopo Cristo e venne decapitata sotto l’imperatore Diocleziano il 13 dicembre 304 per non aver rinunciato alla sua fede cattolica. È considerata dai devoti la protettrice degli occhi e dei ciechi e per tradizione, la patrona della vista e di tutti coloro che soffrono di problemi legati a quest'ultima.