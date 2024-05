Sap: "crollato controsoffitto in uffici Squadra Mobile Roma, scarso livello manutenzione"

"Abbiamo appreso dell’improvviso crollo del controsoffitto negli uffici della Squadra Mobile della questura più importante d’Italia. Non abbiamo notizia di feriti e questo ci rassicura molto. Tuttavia siamo indignati e sconcertati dallo scarso livello di manutenzione, per non dire inesistente, delle strutture che appaiono totalmente abbandonate dall’amministrazione". La denuncia è di Massimiliano Cancrini, segretario provinciale di Roma del Sap.

"Chiederemo al Questore di far verificare al più presto tutti i locali per scongiurare il pericolo di ulteriori crolli - aggiunge - e valuteremo attraverso i nostri legali eventuali profili di responsabilità".