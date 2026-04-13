Agenti della polizia Scientifica e carabinieri del Ris sono al lavoro oggi, lunedì 13 aprile, alla Casa del Jazz di Roma, per dare avvio a una serie di accertamenti. "Gli scavi sono ultimati - spiega all'Adnkronos il prefetto di Roma, Lamberto Giannini - Ora siamo a una fase conclusiva, un atto doverso per poter poi non escludere nulla, tracce umane comprese".

L'ex villa Osio, in passato residenza di Enrico Nicoletti, ritenuto il cassiere della Banda della Magliana, è da tempo al centro delle cronache per i cunicoli sottostanti, presumibilmente usati per nascondere il tesoro del gruppo o per essere legati al caso della scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, nel luglio del 1994. (di Silvia Mancinelli)