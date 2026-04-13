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Scientifica e Ris in ex villa tesoriere della Banda della Magliana, prefetto Giannini: "Atto doveroso per non escludere tracce umane"

Nei cunicoli sottostanti l'attuale Casa del Jazz si cercano elementi che possano essere legati al caso della scomparsa del giudice Paolo Adinolfi

L'ingresso della Casa del Jazz
L'ingresso della Casa del Jazz
13 aprile 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Agenti della polizia Scientifica e carabinieri del Ris sono al lavoro oggi, lunedì 13 aprile, alla Casa del Jazz di Roma, per dare avvio a una serie di accertamenti. "Gli scavi sono ultimati - spiega all'Adnkronos il prefetto di Roma, Lamberto Giannini - Ora siamo a una fase conclusiva, un atto doverso per poter poi non escludere nulla, tracce umane comprese".

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L'ex villa Osio, in passato residenza di Enrico Nicoletti, ritenuto il cassiere della Banda della Magliana, è da tempo al centro delle cronache per i cunicoli sottostanti, presumibilmente usati per nascondere il tesoro del gruppo o per essere legati al caso della scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, nel luglio del 1994. (di Silvia Mancinelli)

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Polizia Scientifica Ris Casa del Jazz Banda della Magliana Adinolfi Emanuela Orlandi cronaca news Giannini Roma news
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