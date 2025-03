Scuola, concorso per gli studenti del Lazio sul Cantico di San Francesco d'Assisi

In occasione della Giornata mondiale della Poesia e della Giornata internazionale delle Foreste, oggi a Palazzo Firenze (Roma) la Società Dante Alighieri e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio hanno presentato il progetto 'Il Cantico: un abbraccio universale', in collaborazione con il Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e patrocinato da Rai, con la media partnership di Rai Scuola e Rai Radio Kids. L’evento è stato arricchito dagli interventi di Alessandro Masi (segretario generale della Società Dante Alighieri), Anna Paola Sabatini (direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio), Marco Lanzarone (direttore Radio Digitali, Specializzate e Podcast Rai), di Lucilla Pizzoli (docente Università Internazionale degli Studi di Roma) e di Angela Polillo (tenente colonnello del Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri in rappresentanza del gen. ca. Fabrizio Parrulli).

Il progetto ha visto la partecipazione di 6.200 studenti di ogni ordine e grado della regione Lazio, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza di uno dei testi più antichi della letteratura italiana, riconosciuto come il primo di cui si conosca l’autore. In particolare, l’attualità dei temi del Cantico delle creature invita a riconsiderare la loro rilevanza contemporanea per un’educazione allo sviluppo sostenibile - come delineata negli obiettivi dell’Agenda 2030 - che si esprime nei versi del Cantico: nel rispetto per la natura e per i suoi elementi.

“Stiamo aprendo le porte della nostra istituzione ai più giovani - ha dichiarato il segretario generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi - e il modo migliore per farlo è parlare con loro del futuro. Il futuro è in un ambiente amico di tutti, nella volontà di creare una vera fratellanza universale che raggiunga non solo gli altri esseri umani con un movente di pace, quanto mai necessario, ma anche la natura e il pianeta con il suo ecosistema. Soprattutto - ha concluso il Segretario generale - c’è bisogno di riscoprire il senso di un umanesimo che non si può affidare alla tecnologia, pur utile e necessaria, ma dietro la quale è indispensabile la presenza di un essere umano che sia capace di guidarla o, anche, di farsene servire senza soccomberle".

Per Anna Paola Sabatini, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, "questo straordinario testo continua a risuonare con una potenza che attraversa i secoli, unendo generazioni diverse sotto il segno dell’amore per la natura e per il creato. Francesco d’Assisi con l’amore per tutte le creature viventi ci dimostra la via diretta e semplice per la costruzione della pace, del dialogo e dell’incontro. Grazie alla collaborazione con il Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, trecento studenti faranno dei percorsi di educazione ambientale nelle tre riserve naturali del Cufaa presenti nel Lazio e verranno nominati 'custodi della natura' in occasione di un evento finale in un luogo simbolo della tutela della biodiversità”.

Da parte sua, Angela Polillo, tenente colonnello del Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, ha detto: “Ci occupiamo di compiti di elevata specializzazione in materia di tutela del territorio e delle acque, della sicurezza dei controlli nel settore agroalimentare. Incontriamo numerose studentesse e studenti e il messaggio che diamo loro è che non riceviamo in eredità dai nostri genitori l’ambiente, ma lo consegniamo al futuro dei nostri figli”.

“Siamo felici di affiancare con Rai Radio Kids l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la società Dante Alighieri in questo concorso dedicato agli 800 anni dal cantico di San Francesco”, ha commentato Marco Lanzarone, direttore Radio Digitali, Specializzate e Podcast Rai. “Credo infatti che i mezzi di comunicazione in generale e le nostre radio in particolare condividano i valori fondanti del cantico e in particolare quello dell''abbraccio universale' che dà il titolo a questa operazione. Rai Radio Kids sarà protagonista di un evento dedicato alle scuole elementari in cui i conduttori della radio faranno vivere il Cantico in un live in via Asiago”.

Il Cantico è celebrato per il suo messaggio di amore e rispetto e, attraverso il concorso, si intende sensibilizzare gli studenti sull’importanza della protezione ambientale e della sostenibilità, invitandoli a considerare come il messaggio di San Francesco possa essere applicato alle sfide ambientali odierne, promuovendo un atteggiamento responsabile verso il nostro pianeta. L’ottica è quella di uno sviluppo che il pianeta e i suoi abitanti (noi) siamo in grado di sostenere, sia a livello di conservazione dell’ecosistema e delle risorse, sia in termini di equilibrio ambientale. L’obiettivo del progetto è riconoscere la responsabilità delle generazioni presenti verso quelle future perché ciascuno di noi è ospite della natura e non suo padrone. Il Cantico delle creature incita inoltre a riscoprire la connessione profonda tra tutte le specie viventi, per acquisire la consapevolezza che il destino è comune e che senza una riconciliazione con la natura, la sopravvivenza dell’umanità stessa è minacciata.

I prossimi appuntamenti saranno il 2 aprile presso il Liceo Amaldi di Roma con la Società Dante Alighieri e il 4 aprile presso gli studi di Rai Radio Kids. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro l’11 aprile e a seguire i vincitori saranno ospitati per delle lezioni sulla tutela ambientale presso le tre riserve dei Comandi della biodiversità in Lazio.