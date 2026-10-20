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Maltempo, scuole chiuse in Campania e allerta meteo arancione e gialla per temporali mercoledì 21 ottobre: l'elenco

Dove resteranno chiuse le scuole domani per precauzione a causa del maltempo in arrivo, dalla provincia di Napoli a quella di Caserta

Immagine di repertorio
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20 ottobre 2026 | 15.05
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia. Per domani, mercoledì 21 ottobre, non solo la Protezione civile sta diramando allerte meteo per temporali ma molti sindaci stanno anche firmando ordinanze per la chiusura delle scuole a scopo precauzionale, a partire da alcuni comuni della Campania, dove ci sarà allerta arancione dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Ecco di seguito l'elenco in aggiornamento.

Scuole chiuse domani in Campania: l'elenco dei Comuni

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione valido dalla mezzanotte e in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre. Sulla zona 1 (Piana campana; Napoli; Isole; Area Vesuviana); zona 2 (Alto Volturno e Matese); zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). Si prevedono, infatti, soprattutto nella prima parte della giornata, precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità.

Per questo, alcuni sindaci hanno già deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Niente lezioni in provincia di Napoli a Ischia, Serrara Fontana, Procida, Torre del Greco. Stessa decisione in provincia di Benevento a Piana di Monte Verna e in provincia di Avellino a Cervinara. L'elenco è in aggiornamento.

Allerta meteo per temporali domani: le aree a rischio

In attesa che la Protezione civile comunichi tutte le allerte meteo per domani, di certo resta in vigore fino alle 6 di domani l'allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse in provincia di Genova. A partire dalle 6 e fino alle 9 di domani l'allerta sarà invece gialla, sempre per temporali e piogge diffuse. La Protezione Civile invita a seguire gli aggiornamenti sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche e dell'allerta.

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Maltempo Scuole chiuse Allerta meteo arancione Temporali Piogge diffuse Protezione civile
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