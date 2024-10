Settimana Roma Sposa, dall’abito green al catering stellato per una giornata indimenticabile

Organizzare un evento indimenticabile richiede attenzione ai dettagli e una pianificazione accurata, soprattutto quando si tratta di matrimoni o celebrazioni speciali. Si può passare dall'abito green, per essere attenti all'ambiente, al catering stellato, per creare la giornata perfetta. Per trovare le soluzioni ideali ci sono tante fiere come quella che si appresta ad aprire i battenti nella capitale, Roma Sposa 2024, al Palazzo dei Congressi dell’Eur, da oggi pomeriggio a domenica 27 ottobre. Con l'abito giusto, una location da sogno, un catering stellato e attenzione ai dettagli, la giornata sarà perfetta e memorabile, ma ogni aspetto deve riflettere la propria personalità e il proprio stile, facendo dell’evento un momento unico e indimenticabile.

Proprio in occasione della settimana di Roma Sposa, ‘The Butcher Ricevimenti’ ha annunciato un’iniziativa straordinaria per tutti i futuri sposi, con un assegno del valore di 500€ (disponibilità limitata fino al 27 ottobre) da utilizzare per il ricevimento del proprio matrimonio in tutta Italia, con la possibilità di avere a guidare la cucina uno Chef pluristellato come Igles Corelli, maestro indiscusso della ristorazione italiana, con cinque stelle Michelin. Richiedendo il menù stellato a quattro mani, si potrà avere il celebre Chef del Gambero Rosso protagonista dell’evento. “Per una buona riuscita di un matrimonio deve essere tutto perfetto. Il cibo vale l'abito da sposa, l'abito da sposa vale la torta annunziale, quindi tutto deve avere un suo perché. Quindi il cibo, alla fine, diventa determinante, perché se un matrimonio viene concluso male con del cibo non all'altezza, il matrimonio viene rovinato”, ha sottolineato Igles Corelli all’Adnkronos.

The Butcher si distingue nel settore del banqueting e catering per l’eccellenza delle materie prime, sempre più importante al giorno d'oggi, offrendo ben 56 qualità di manzo provenienti da tutto il mondo, accuratamente frollate per 30, 60 o 90 giorni. Tra le novità più esclusive, le carni frollate nel burro salato francese, aromatizzate con oro 24 carati commestibile, tartufo nero e senape in granì. Per vivere un’anteprima inoltre è possibile degustare presso il ristorante “Er Macellaio”, situato a Roma Mezzocammino (Eur), le stesse prelibatezze e chef che saranno al proprio ricevimento.