'Sforniamo Arte', artisti locali in mostra al panificio di Ripe (Trecastelli)

Il 29 e 30 giugno in collaborazione con l'associazione 'Le code del drago dog Trecastelli'

Artisti locali in mostra il 29 e 30 giugno presso il panificio di Ripe (Trecastelli) in collaborazione con l'associazione 'Le code del drago dog Trecastelli'. L'esposizione 'Sforniamo Arte', come si legge su viveresenigallia.it,si terrà nei locali adiacenti al laboratorio del panificio (piazza Leopardi 17, dalle 18,00 alle 22) e vuole evocare emozioni, suscitare riflessioni, creare un senso di connessione tra l'artista e il fruitore, scaldando l'anima di chi osserva. Ingresso libero.

Ecco gli artisti che prendono parte all'iniziativa.

. Sara Angeletti

. Letizia Mariani

. Cristina Spadoni

. Saverio Merlini

. Franco Lavatori

. Francesco Pastori

. Nicola Canestrari

. Roberto Canestrari

. Daniele Bizzari

. Mario Meme'

. Michele Marinelli

. Paola Brunetti

. Chiara Baccianini

. Vincenzo Micci

. Titti Geremia

. Egidio Vernelli

. Davide Baldoni

. Leandro Meme'

. "Zio Willy"

. Francesco Cimarelli

. Dino Mazzarini

. Barbara Ferretti

. Massimiliano Luciani, Sabrina Carletti.

Ospite dell'associazione Marco Mandolini. Nella caricatura di Davide Baldoni Piergiorgio Laviola, il panettiere che ospita la mostra. Allestimento ed esposizione curato da Romina Leoni.