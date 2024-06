Siccità: consiglieri Cinisi 'Devolvere indennità a cittadini'

Nel comune di Cinisi, a pochi passi da Palermo, uno dei centri più colpiti dalla crisi idrica che da mesi coinvolge l'intera regione, quattro consiglieri comunali (Salvina Di Maggio, Michele Giaimo, Nino Anselmo e Nino Vitale), eletti nelle fila della minoranza alle scorse elezioni, hanno presentato una mozione "per chiedere di devolvere tutte le indennità (Sindaco, giunta, consiglio) ai cittadini che sono stati costretti ad acquistare autobotti di acqua per garantire gli approvvigionamenti idrici quotidiani". Da tempo nel paese di Peppino Impastato, gli abitanti lamentano la mancanza di una adeguata distribuzione dell'acqua, vedendosi "costretti - si legge nella mozione - ad acquistare autobotti da ditte private che beffardamente vengono ri-calcolate dal contatore dell’acqua dal nostro Comune fornito (come fosse fornitura da parte dell’Ente) e si ritrovano a pagare 2 volte a prezzi esorbitanti il servizio che non soddisfa le esigenze di vita primarie e basilari al Comune".

"La mozione prende spunto dalla "promessa" in campagna elettorale lanciata dal poi eletto sindaco Vera Abbate che stilando un "patto coi cittadini" aveva promesso che la giunta non avrebbe percepito lo stipendio fino alla risoluzione di alcuni gravi problemi del paese tra cui, appunto, la crisi idrica", si legge in una nota.

I firmatari della mozione chiedono perciò di "rinunciare a qualsiasi indennità" "al fine però - continua il documento - di istituire un capitolo di bilancio ad hoc che destini tali somme (indennità giunta e gettoni di presenza dei consiglieri) al rimborso per i cittadini per le autobotti acquistate".