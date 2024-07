Spazio, Winters (Cva): "44% in meno di costi e più flessibilità per Ariane 6 rispetto ad Ariane 5"

“Ariane 6 costa il 44% in meno rispetto ad Ariane 5 ed è più flessibile, così da poter essere utilizzato in orbite diverse rispetto ad Ariane 5. Questi sono i due principali miglioramenti che abbiamo apportato, in quanto sono gli aspetti più importanti della comunità industriale”. Lo ha detto ai microfoni dell’Adnkronos Gaele Winters, General Delegate Cva, a margine dell’evento organizzato da Città Metropolitana di Roma, presso il cortile del Museo Scuderie Aldobrandini, intitolato “Città Metropolitana di Roma Capitale tra le Stelle – Ariane 6, una storia di successo”, durante il quale è stato presentato l’Ariane 6, il nuovo potente veicolo di lancio europeo, realizzato dall’Esa con la partecipazione di Enti e partner industriali di tutta Europa, parlando di Ariane 6 e di ciò che lo distingue rispetto al suo predecessore.

L’incontro ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni, dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea e del delegato generale della Comunità delle Città Ariane discutere delle opportunità offerte da questo lanciatore che rappresenta una sfida cruciale per l’Europa e un’opportunità straordinaria per il futuro dell’esplorazione spaziale.

Ponendo l'Europa all'avanguardia del trasporto spaziale per quasi 45 anni, Ariane rappresenta un trionfo dell'ingegneria e il risultato di una grande cooperazione europea a livello industriale e politico. Il primo razzo Ariane è stato lanciato nel 1979 dallo Spazioporto europeo della Guyana francese e Ariane 6 continuerà in questa avventura. La lunga esperienza dell'Europa nel lancio di veicoli spaziali e satelliti è stata la forza trainante di 60 anni di cooperazione con lo spazio. Il razzo Ariane 6 dell'Esa succede al predecessore Ariane 5, per decenni il più affidabile e competitivo lanciatore sul mercato.

Lo scorso 9 luglio l’Agenzia Spaziale Europea ha raggiunto un importante e attesissimo traguardo: alle 21:00 italiane è decollato con successo dalla Launch Area 4 del centro spaziale della Guyana Francese il primo Ariane 6, nella sua variante Ariane 62.

Il general delegate di Cva ha, poi, spiegato le principali differenze tecniche tra Ariane 62 ed Ariane 64: “La differenza principale tra i due è sul carico utile di trasporto: Ariane 64 ha 4 booster (propulsore propellente solido) - il che permette di lanciare un carico utile maggiore - Ariane 62, invece, ne ha due”.

Infine, Winters ha raccontato la tabella di marcia che caratterizzerà Ariane 6 fino al lancio ufficiale: “Abbiamo iniziato il progetto nel 2014, ci aspettavamo che fosse pronto nel 2020, ma abbiamo avuto dei ritardi dovuti anche al Coronavirus, che hanno dilatato i tempi di produzione, rendendola difficile, ma alla fine siamo qui: festeggiamo il fatto di avercela fatta”, conclude.