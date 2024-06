"Se questo è il processo che lo Stato riesce a fare io non riconosco questo Stato: è vergognoso per i nostri figli". Lo afferma ai cronisti Fazio Fabini, papà di Emma, una delle giovanissime vittime della tragedia alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, dopo la sentenza di primo grado al Tribunale di Ancona sul filone relativo al locale e ai permessi.

"Oggi dopo quasi sei anni il risultato è che gli imputati sono stati ritenuti non colpevoli per la maggior parte dei reati più complessi. Tutto ciò che è successo è solo per una piccola inesattezza perché, per il resto, ognuno ha compiuto il proprio dovere: allora io vi dico che non voglio più sentire un politico, un rappresentante dello Stato a cui io appartengo, che abbia il coraggio di dire che questa sarà l'ultima volta", ha continuato il papà di Emma spiegando: "Nessun altro funzionario dello Stato e amministratore nel futuro farà il dovere che dovrebbe fare una persona a cui affidiamo la vita dei nostri figli". (dall'inviata Sara Di Sciullo)