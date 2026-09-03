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Strisce blu e nuovo Codice della strada, cosa cambia nel 2026: le nuove regole

Nuova tolleranza per chi sfora: entro il 10% del tempo pagato: nessuna sanzione

Auto parcheggiate nelle strisce blu - (Ipa)
Auto parcheggiate nelle strisce blu - (Ipa)
03 settembre 2026 | 07.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novità per chi parcheggia nelle strisce blu e non sposta l'auto in tempo. Il nuovo Codice della strada infatti ha introdotto una rimodulazione delle sanzioni per la sosta nei parcheggi a pagamento, facendo una differenza netta tra chi non paga il biglietto e chi supera l'orario.

Per chi ha pagato il parcheggio ma si trattiene oltre l’orario previsto, il nuovo comma 14-ter ha introdotto nel 2026 una distinzione basata sul tempo di sforamento:

Se il ticket è scaduto fino al 10% del tempo sosta pagato, non si applica alcuna sanzione. Esempio: per 1 ora, ovvero 60 minuti, la tolleranza del 10% equivale a 6 minuti; se si paga per 30 minuti, la tolleranza è di 3 minuti e così via.

Se il ticket è scaduto dall'11% e fino al 50% del tempo sosta pagato si applica una sanzione ridotta del 50%. Se si paga per un'ora e si lascia l'auto in sosta per un'ora e mezza, quindi, si arriva a pagare una sanzione pari alla metà del pedaggio.

Se si supera il 50% del tempo sosta pagato, si applica la multa piena, oltre al recupero della tariffa giornaliera.

Anche in questi casi, come già previsto per il mancato pagamento, si aggiunge alla sanzione l’importo della tariffa giornaliera non corrisposta.

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codice strada 2026 strisce blu strisce blu multa oltre orario multa per sosta oltre l'orario pagato multa strisce blu ticket scaduto
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