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Terni, morta dopo 5 mesi di agonia la donna presa a martellate dal marito sul bus: sarà disposta autopsia

Il marito era stato arrestato pochi giorni dopo l'aggressione per tentato femminicidio pluriaggravato

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19 ottobre 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
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E' morta dopo cinque mesi di ricovero all'ospedale di Terni la donna, originaria del Marocco, presa a martellate dal marito il 9 maggio scorso su un bus nei pressi di Santa Lucia di Stroncone.

L'aggressione aveva provocato danni cerebrali irreversibili. Il marito era stato arrestato pochi giorni dopo l'aggressione per tentato femminicidio pluriaggravato, ora con la morte della donna la sua posizione è destinata ad aggravarsi. Sarà disposta l'autopsia.

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